УТЕЧКА РТУТИ?
- Соберем ртуть
- Проведем химическую демеркуризацию
- Сделаем замер паров ртути
СЛУЖБА ПО УСТРАНЕНИЮ РТУТИ В СПБ
Услуги демеркуризация ртути могут потребоваться в любое время, потому как это позволяет избежать опасности. Ртуть обладает совершенно особыми физико-химическими свойствами. Но это вещество и его соединения токсичны, устойчивы в окружающей среде и биологически накапливаются в пищевой цепи. Ртуть — это вещество, опасное для здоровья и окружающей среды, даже в очень малых дозах. Особенно для развития нервной системы маленьких детей, в том числе через воздействие их матери во время беременности. Это стойкое вещество: оно имеет неограниченный срок службы, а его различные химические соединения токсичны.
Если это вещество попало в ваше помещение из ртутного градусника, тогда необходимо срочно его удалить. В таком случае, рекомендуется обратиться к профессионалам. Служба демеркуризации ртути удалит опасное вещество из вашего помещения быстро и качественно. Удаление и обезвреживание выполняют опытные специалисты с использованием специальных средств. Следует помнить, что пары ртути очень опасны для здоровья человека, поэтому требуется очистка от ртути в максимально короткие сроки.
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Замер паров ртутиЕсли у вас дома случилось происшествие и вы разбили ртутный термометр, тогда необходимо ответственно отнестись к этой проблеме. Связано это с тем, что ртуть представляет серьезную опасность для здоровья человека. Служба демеркуризации ртути поможет вам избавиться от опасного вещества в вашем помещении в самые короткие сроки. Центр Демеркуризации срочно произведет замер испарений ртути в воздухе. […]Читать далее
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Демеркуризация помещенийНам постоянно говорят, что ртуть очень опасна для здоровья, но многие до сих пор используют ртутные градусники. В Европе они запрещены из-за опасности, но именно там их производят больше всего. Ртуть — это не газ, не жидкость и не металл, это переходный металл, который при комнатной температуре испаряется. Это вещество имеет серебристый цвет. Важная особенность […]Читать далее
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ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
- ВиталийУронил ртутный градусник, и из него вытекла ртуть. С детства всем говорили, что это штука опасная, и я решил не рисковать, и вызвал службу по уборке ртути. Приехали довольно быстро, замерили прибором, раствором каким то еще обрабатывали. Сделали контрольный замер и все ок, жить теперь можно. Жду повторный замер через неделю, сказали это бесплатно.КатеринаСидела дома с температурой, и так не ловко встряхнула градусник, что с размаху вылетел он, и разлетелся по всей комнате. Просто кошмар. Нашла в интернете этот сайт, позвонила, рассказала все. Специалист меня успокоил, сказал будем через 15 минут. Убрали абсолютно все, сделали несколько раз замеры, все отлично. Как ни в чем не бывало! Спасибо!ИгорьВ интернете можно нарваться на обманщиков, которые хотят с каким то игрушечным ручным прибором, и типа так замер делают. Эти же ребята профи. Пришли со здоровенным прибором, в хим защите, все проверили, рассказали.НаталияСлучайно разбила градусник, сама все собрала, положила в банку. Хорошо сестра настояла на том, чтобы вызвать специалистов, ртуть все-таки. Приехали, сделали замер и ужаснулись, превышение было огромное! Просто так ртуть не уберешь, не рискуйте, пусть лучше уберут те, кто это умеет делать!
НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
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Разбился термометр и произошла утечка ртути – что делать?Если ртуть из разбитого прибора попала во внешнюю среду, порядок действий — следующий: плотно закрыть двери в зараженное помещение. Обеспечить проветривание (без сквозняков), чтобы не допустить проникновения ртутных паров в другие комнаты и снизить концентрацию меркурия в атмосфере; уменьшить температуру воздуха в комнате, отключив отопительные устройства, поскольку металл испаряется при температуре воздуха от 18 градусов; не собирать металл при помощи подручных средств, не пытаться воспользоваться советами, вычитанными в интернете. Попытки очистить поверхности с помощью мокрой тряпки, пылесоса или веника способствуют дроблению ртутных шариков на более мелкие частицы и «размазыванию» их по всей площади комнаты. Это способствует увеличению площади испарения. Металл испаряется более интенсивно. Советы, которые можно увидеть в сети (применение хлебного мякиша, обработка растительным маслом) не помогут решить проблему, а, наоборот, усугубят ее; позвонить в специализированную фирму, которая поможет как с нейтрализацией ядовитой ртути, так и с утилизацией разбитого ртутьсодержащего прибора.
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Как поступить, если ртутный термометр упал, но остался целым?Вполне возможно, что, несмотря на визуальную целостность, герметичность прибора оказалась нарушенной. Микротрещины, образовавшиеся в стекле, способствуют тому, что жидкий металл испаряется в окружающую среду. Кроме того, снижается прочность градусника. Поэтому при дальнейшем применении термометра велика вероятность частичного откалывания корпуса, сопровождающегося вытеканием ртути во внешнюю среду.
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Как правильно собрать ртуть из расколовшегося прибора?Специалисты категорически не советуют пытаться собирать меркурий самостоятельно, поскольку вероятность получения интоксикации очень велика. Непрофессиональные действия, направленные на сбор шариков металла, лишь усугубляют проблему. Обращение в специализированную компанию, оказывающую услуги по демеркуризации, — наилучшее решение, поскольку профессионалы располагают необходимым оснащением и навыками.
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Что будет при попадании ртути в человеческий организм?Ртуть воздействует на человеческий организм в целом. Прежде всего, страдают почки, печень, нервная система. Помощь врачей требуется даже при легкой интоксикации. Только профессиональное лечение способно эффективно вывести меркурий из организма и нейтрализовать его действие.
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Разбит кончик термометра: что делать?Именно в кончике термометра сосредоточена металлическая ртуть. Если стекло разбилось, опасный металл вытекает в окружающую среду. Нужно сразу же изолировать загрязненную комнату, по возможности снизить температуру воздуха, обеспечить проветривание. После того, как эти необходимые действия выполнены. Следует сразу же позвонить в компанию, оказывающую услуги демеркуризации и помощь в утилизации разбитых ртутьсодержащих приборов.
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Что произойдет, если выбросить термометр в мусорный контейнер?В соответствии с действующими нормативными актами, выбрасывать поврежденные ртутьсодержащие приборы в мусорный контейнер или мусоропровод ни в коем случае нельзя. Ртуть, находящаяся в мусорном контейнере, представляет серьезную опасность для окружающей среды, а при утилизации в мусоропровод становится причиной экологической катастрофы в масштабах всего дома.
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Как правильно очистить пол от ртути из разбитого градусника?Нейтрализовать ртуть можно только с помощью профессиональных составов. Мнение о том, что нейтрализовать металл и ртутные испарения при помощи средств бытовой химии. – ошибочно.
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Сколько ртути содержит обычный термометр? Какую опасность она представляет?В обычном медицинском термометре содержится порядка 2 граммов меркурия. Однако даже такого незначительного количества металла достаточно для получения интоксикации людьми. Количество воздуха, которое может быть заражено, измеряется тысячами кубометров. Накапливаясь в организме, меркурий губительно влияет на все органы и системы: в первую очередь, страдают печень и почки. Возможны нарушения психики. Сильное ртутное отравление предполагает применение длительных комплексных лечебных мер, направленных на выведение меркурия из организма.
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Сколько времени необходимо для полного выветривания ртутных паров?Конкретное время выветривания ртути зависит от условий окружающей среды и количества металла. Испарения меркурия могут выветриваться несколько недель, месяцев или даже лет. Поэтому важно собрать металл полностью, вплоть до мельчайших частиц, а также нейтрализовать ртутные испарения.
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Возможно ли определение наличия ртутных паров в домашних условиях?Определение наличии ртути в атмосфере помещения вызывает определенные проблемы. Пары меркурия не имеют цвета, запаха и привкуса, поэтому определить их с помощью одних только органов чувств невозможно. Зафиксировать ртутные пары можно с помощью профессиональных лабораторных газоанализаторов. Без их использования определить наличие и оценить концентрацию ртутных паров в атмосфере помещения невозможно.
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Какова продолжительность проветривания помещения после утечки ртути из поврежденного термометра?Если вы обратились к профессионалам и была выполнена правильная демеркуризация, пары ртути исчезают за несколько часов. Если по какой-либо причине пришлось убирать ртуть самостоятельно, то проветривать комнату нужно 2-3 месяцев. Первые 4-5 часов следует держать окна открытыми, затем периодически проветривать по возможности.
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Можно ли прикасаться к ртути?Нежелательно. Один из способов проникновения опасного металла в организм – контактный. Ртуть активно всасывается через кожу и особенно сквозь слизистые оболочки, что приводит к отравлению. Контактный путь интоксикации не так опасен, как вдыхание ртутных паров, но все же следует избегать и этого источника заражения.
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Почему нельзя выбросить разбитый термометр?Нескольких граммов ртути, которая содержится в обычном медицинском термометре, достаточно для того, чтобы загрязнить тысячи кубометров воздуха. Выброшенный в мусорный контейнер или на свалку, поврежденный градусник представляет собой серьезную опасность для окружающей среды. Он загрязняет не только атмосферу, но и почву. Поэтому неправильная самостоятельная утилизация ртутьсодержащих приборов, вне специально предназначенных для этого мест, является административным правонарушением.
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Можно ли спать в помещении, где произошла утечка ртути из градусника?Можно, если процедура демеркуризации была выполнена грамотно и профессионально. Если нейтрализацию ртути выполнили профессионалы, достаточно нескольких часов, чтобы комната стала совершенно безопасной для пребывания в ней.
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Если термометр поврежден, можно ли сдать его в аптеку?Прием разбитых ртутных градусников для дальнейшей утилизации не входит в перечень обязанностей аптек. Поэтому сдать термометр в аптеку на утилизацию не представляется возможным. Правильное решение – обратиться в профессиональную фирму, располагающую лицензией и другими разрешительными документами, связанными со сбором ртути и ее утилизацией.
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Можно ли выбросить ртуть на улицу?Этого делать ни в коем случае не следует. Ядовитые ртутные испарения становятся источником заражения атмосферы, почвы и воды. Есть вероятность развития интоксикации у людей и животных, которые находятся поблизости от источника испарений меркурия. Только специализированное предприятие, имеющее специальное оборудование и реактивы, может организовать правильную утилизацию опасного металла
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Можно ли выбросить поврежденный ртутьсодержащий прибор в бак для мусора?Выбрасывать разбитый градусник в мусорный бак нельзя. Это касается и частично поврежденных приборов, даже если они внешне выглядят совершенно невредимыми. Нужно поместить термометр в герметически закрывающуюся банку или резервуар, наполненный холодной водой, а затем сдать в специализированную фирму для профессиональной утилизации, СЭС или учреждение МЧС. Самые частые ошибки. Которые люди допускают при утилизации поврежденных устройств с ртутью: выбрасывание прибора вместе с бытовым мусором; применение веника, швабры или пылесоса при уборке ртути; смывание металла в канализацию; выбрасывание поврежденных ртутьсодержащих приборов на свалку, в водоемы, закапывание в почву. В любом случае, это потенциальная опасность для экологической обстановки; попытка стирать загрязненную ртутью одежду, вручную или в стиральной машине. Сама по себе попытка очистки текстиля от жидкого металла неэффективна. Кроме того, происходит попутное заражение бытового оборудования и канализации зараженными стоками. Правильная утилизация сломанных приборов с ртутью возможна только с помощью профессионалов.
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Как можно организовать утилизацию разбитого термометра?Утилизировать термометр можно только силами специализированной лицензионной компании, оказывающей услуги демеркуризации, а также сбора и утилизации ртутных отходов. Также можно заказать контрольный замер концентрации ртутных испарений в помещении. Если содержание меркурия превышает действующие нормативы, то потребуется повторная очистка комнаты.
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Куда поместить старый поврежденный термометр?Разбитый градусник необходимо сдать в организацию, оказывающую демеркуризационные услуги. Желательно заблаговременно позвонить по телефону для получения консультации специалиста. Перед передачей специалистам прибор помещают в герметически закрывающийся стеклянный резервуар. Другие материалы не подходят, поскольку металл может вступить с ними в реакцию. Смывать ртуть в канализацию. Выбрасывать сломанный термометр на стихийную свалку, в мусоропровод или контейнер для пищевых отходов нельзя. Поврежденный ртутьсодержащий прибор становится источником загрязнения для окружающей среды. Поэтому его утилизируют только в специально предназначенном для этого месте.
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Какое количество ртути считается опасным для человека?Ртуть – один из самых опасных элементов Периодической системы. Он вреден для живых организмов даже в самых незначительных количествах. Чем больше содержание ртути в атмосфере помещения, тем ситуация опаснее. Если комната загрязнена, то до проведения демеркуризации следует проводить в ней как можно меньше времени. Это позволит избежать интоксикации. Предельно допустимая концентрация меркурия для жилых помещений из расчета на 1 кубометр составляет 0,0003 мг; для рабочей зоны – 0,01 мг (среднесменная – 0,005 мг). Кратковременное и незначительное (не более, чем в 10-15 раз) превышение концентрации ртути не приводит к существенным проблемам со здоровьем. Исключение составляют дети и подростки до 12 лет, поскольку значительная нагрузка при выведении ртути из организма приходится на почки. А до 12 лет выделительная система еще окончательно не сформирована. Имеет значение и индивидуальное состояние иммунной системы организма.
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Сколько времени можно находиться в помещении, загрязненном ртутью?Идеальный вариант – покинуть комнату незамедлительно. Если источником ртутного загрязнения является обычный медицинский термометр, можно не опасаться моментальной интоксикации. Но при этом нельзя забывать, что одно из свойств меркурия – постепенное накопление в организме. Чем больше вы будете находиться в комнате, атмосфера которой насыщена токсичными испарениями, тем больше риск тяжелого отравления. По мнению специалистов, находиться в загрязненном помещении больше 15 минут нельзя.
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Возможна ли нейтрализация ртути хлоромХлор – сильный окислитель, сильнодействующий яд. В Первую мировую войну его применяли для химических атак. Хлор, вступая в реакцию с ртутью, образует такие ядовитые соединения, как сулема и каломель. Что же касается «хлорки», которую используют в быту в качестве отбеливателя и дезинфектора, то она не реагирует с меркурием, а, значит, неспособна его нейтрализова
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Каковы правила самостоятельной утилизации термометра?Самостоятельно утилизировать ртутьсодержащий градусник, как поврежденный, так и внешне целый, нельзя. Термометр, выброшенный в мусоропровод или контейнер для бытовых отходов, представляет существенную опасность для окружающей среды. Правильное решение – обращение в специализированную компанию, занимающуюся сбором опасных отходов и их утилизацией. Для передачи специалистам термометр помещают в плотно закрывающуюся емкость. Банку следует хранить в прохладном затемненном месте, чтобы минимизировать испарение меркурия. Для утилизации ртутьсодержащих отходов предусмотрены специальные полигоны.
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Разбился градусник: как отыскать ртуть?Ртутные шарики не случайно называют «живым серебром»: они практически моментально разлетаются по помещению, закатываясь в самые труднодоступные места: под напольные покрытия, плинтусы, ковры, мебель и т. д. Еще сложнее – с мельчайшими частицами металла, невидимыми для человеческого глаза. Отыскать их самостоятельно невозможно. В то же время, они являются источниками ядовитых паров. Поэтому при утечке ртути рекомендуется обратиться в специальную фирму, сотрудники которой, пользуясь современным высокоточным оснащением, отыщут мельчайшие частицы жидкого металла.
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Как узнать, содержится ли ртуть в измерительном приборе?Если градусник – ртутьсодержащий, он оснащен специальной колбой с наконечником, содержащей серебристый жидкий металл. В продаже также имеются галлиевые термометры, внешне практически не отличающиеся от ртутьсодержащих. Отличие этих двух видов градусников в массе (ртуть значительно тяжелее галлия) и в том, что безртутный аналог приходится стряхивать дольше, со значительным усилием. Галлиевые модели, при всей внешней схожести с ртутьсодержащими, безопасны.
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Каков порядок уборки комнаты, в которой разбился термометр?Полностью нейтрализовать ртуть в помещении можно. Если выполнить профессиональную демеркуризацию силами специализированной фирмы. Алгоритм демеркуризации, выполняемой профессионалами: определение границ участка утечки ртути; сбор видимых частиц механическим способом; применение реактивов, превращающих металлический меркурий в безопасные, растворимые в воде вещества; удаление реактивов и безопасных производных ртути; контроль над концентрацией ртутных паров в помещении. В зависимости от конкретной ситуации, порядок проведения работ может меняться. Например, если видимые частицы отсутствуют, выявляются очаги заражения ртутными парами и составляется технологическая карта выполнения демеркуризации.
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Как определить удельный вес испарений меркурия в помещении?Для этого существуют специальные приборы профессионального класса – газоанализаторы. Выполнить все необходимые замеры можно, если обратиться к специалистам профессиональной компании, имеющей соответствующую лицензию. Ртутные комплексы, также применяемые профессионалами, позволяют решить более широкий спектр задач: контроль содержания ртути в природной или питьевой воде, продуктах питания; скрининговые обследования людей; обнаружение ртутных загрязнений в помещениях; контроль процесса и качества демеркуризации. Профессиональные фирмы используют проверенное оснащение, корректная работа которого подтверждена сертификатами соответствия.
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Как выполнить нейтрализацию ртутных паров?Чтобы привести концентрацию испарений ртути в помещении к значениям, соответствующим нормативным, нужно выполнить всю совокупность мероприятий по демеркуризации, обратившись в фирму, оказывающую подобные услуги. Основные операции, выполняемые профессиональной службой: выполнение анализа воздушных проб на зараженном объекте; механический сбор видимой ртути с применением специального одноразового инструментария; обработка помещения марганцовкой, хлорным железом и другими растворами; уборка полученных соединений меркурия и химических реактивов; утилизация поврежденного ртутьсодержащего прибора, предметов, которые невозможно очистить (например, текстиля); анализ проб воздуха по окончании нейтрализации ртути. Кроме того, работники специальной службы выполняют промежуточные замеры концентрации ртутных паров и при необходимости вносят коррективы в работу.
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Как вывести ртуть из организма?При появлении даже незначительных признаков ртутной интоксикации необходимо как можно скорее обратиться к специалисту за медицинской помощью. При своевременном лечении симптомы легкого отравления меркурием быстро исчезает. В более тяжелых случаях потребуется более продолжительное лечение с применением дезинтоксикационных препаратов, помогающих вывести меркурий из организма. При ликвидации последствий ртутных отравлений нельзя забывать и о питании. Правильно выбранные продукты наряду с медикаментами помогут вывести опасное вещество из организма: отварной рис – хороший природный адсорбент; морская капуста – альгинаты, которые содержатся в ней, в значительной степени устраняют действие меркурия; кинза – улучшает функционирование печени, помогает бороться с отравлением организма. Обязательное условие для успешного выведения ртути из организма – обильное питье, помогающее вывести металл через почки. По окончании курса лечения необходимо повторно сдать анализы, чтобы убедиться, что показатели соответствуют норме, а опасный металл больше не угрожает организму.
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Как быстро происходит испарение металла из разбитого термометра?Испарение ртути начинается сразу же после того, как металл проник во внешнюю среду из разбитого прибора. 1-2 грамма меркурия, которые содержатся в обычном медицинском градуснике, могут испаряться в течение нескольких лет. Скорость испарения ртути зависит от множества внешних факторов. Самые опасные условия – небольшое жаркое помещение с плохой вентиляцией. Металл испаряется быстрее и при интенсивном воздействии солнечных лучей. При покушении температуры воздуха до 35-40 градусов ртуть испаряется быстрее в 15-17 раз. В холодное время года процесс протекает значительно медленнее. Интенсивность испарения замедляется со временем.
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Термометр разбился, а ртути не видно – в чем причины?Если градусник разбился, а ртутных шариков не видно, то, скорее всего, металл находится в труднодоступных местах: под плинтусами, половицами или впитался в текстильные изделия. «Невидимая» ртуть гораздо опаснее «шариков». Во-первых, отыскать и собрать ее самостоятельно невозможно. Во-вторых, площадь испарения – максимальна. В подобной ситуации вызов специалистов из службы ртути обязателен. Специально обученные сотрудники, пользуясь современным оснащением, оперативно отыщут источники ядовитых испарений, выполнят очистку помещения от ядовитого металла.
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В чем опасность ртути из медицинского термометра для человеческого организма?Ртутные испарения – сильнейший яд, от которого страдает организм в целом. В особенности, уязвимыми оказываются сердечно-сосудистая и нервная система, печень и почки. Группу риска составляют люди с ослабленной сопротивляемостью заболеваниям: дети, старики, беременные женщины, а также лица с хроническими болезнями. При отравлении ртутью, вне зависимости от степени тяжести, потребуется медицинская помощь с комплексом мер по выведению меркурия из организма. Различают такие разновидности ртутных отравлений: хронические – от продолжительного контакта с парами ртути и (или) ядовитыми производными этого элемента. Может проявиться через несколько лет от начала контакта с ртутью; острые – при высокой концентрации испарений меркурия. Симптомы (головные боли, диспепсические явления, металлический вкус во рту) появляются через несколько часов. При острой интоксикации нередко развивается пневмония; микромеркуриализм – развивается при продолжительном вдыхании паров ртути, но концентрация их низкая. Отравление проявляется расстройствами психики, снижением иммунитета, нарушением менструального цикла и репродуктивной функции у женщин. Попадание ртути в организм через ЖКТ не наносит человеку существенного ущерба. Гораздо опаснее вдыхание испарений металла. Менее распространенный способ отравления – контактный.
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Если ребенок откусил кончик термометра, что предпринять?Первое, что нужно сделать в подобной ситуации, это вызвать Скорую помощь. Опасность представляет не только содержащаяся в термометре ртуть. Есть риск получить травму осколками стекла от термометра. Иногда малыш «пробует на вкус» серебристые шарики. Ситуация малоприятная, но не критичная. При попадании в ЖКТ ртуть не успевает всасываться, а, значит, и нанести организму непоправимый ущерб. Металл выйдет естественным способом. Ухудшение самочувствия может быть, если ребенок вдыхал пары ртути в течение некоторого времени. В этом случае понадобится вмешательство медиков.
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Ребенок разбил градусник – что необходимо сделать?Важно рассказать ребенку правила осторожного обращения с бытовыми приборами, в том числе, с градусником. Ни в коем случае не следует ругать его за то, что он что-то разбил. Важно, чтобы малыш сразу рассказал взрослым о том, что прибор разбит, так как это позволит принять меры своевременно. Чем раньше ядовитое вещество будет убрано из дома, тем меньше риски, связанные с ртутным отравлением. Первое, что нужно проверить, – это отсутствие ран от разбитого стекла. Желательно обратиться к врачу. Ребенка нужно тщательно вымыть с мылом, затем полностью сменить одежду. Ртуть впитывается в текстиль практически мгновенно, такие вещи не подлежат восстановлению, их нужно утилизировать. Профилактика несчастных случаев, связанных с ртутью: держать термометр в месте, недоступном для детей; измерять температуру только под контролем взрослых; при встряхивании градусника держать его подальше от твердых поверхностей.
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Как действовать, если термометр лопнул от горячей воды?Прежде всего, поврежденный прибор вместе с водой необходимо поместить внутрь контейнера с герметически закрывающейся крышкой. Затем следует сдать отходы для утилизации в специализированную компанию, предварительно позвонив для консультации по телефону, указанному на официальном сайте.
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Как собрать ртуть с напольного покрытия?Собрать ртуть с поверхности пола, используя только домашние подручные средства, невозможно. Более того, непрофессиональные действия способны только усугубить проблему. Прутья веника разбивают ртутные шарики на мельчайшие фракции. Швабра и тряпка «размазывают» металл по полу, увеличивая площадь испарения. Правильные действия – изоляция места утечки меркурия при помощи смоченных в воде или марганцовке газет и обращение в специализированную компанию для получения профессиональной высококвалифицированной помощи. Собрать видимый металл можно при помощи листа бумаги и смоченной в воде малярной кисти, ватного шарика. Шприца без иглы или резиновой груши-клизмы. При этом следует помнить, что находиться в зараженном помещении можно не более 15 минут. В противном случае, избежать отравления не удастся. Для уменьшения концентрации ртутных паров помещение следует проветрить (сквозняки не допускаются!). В холодный сезон целесообразно отключить отопительные приборы, чтобы свести испарение металла к минимуму.
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Можно ли собрать меркурий с ковра?В принципе, это возможно, но процесс достаточно непростой. Ртутные частицы практически моментально впитываются в ворс, застревают в нем. Привычные моющие средства не помогут справиться с этой проблемой. Для нейтрализации ртути понадобятся специальные химические составы, которые имеются у профессионалов. Попытки самостоятельно очистить ковер или ковровое напольное покрытие от ртути не просто бесполезны, но и могут существенно усугубить проблему. Категорически запрещено выполнять такие действия: собирать металл пылесосом – домашняя техника превращается в серьезный источник заражения воздуха в комнате после каждого последующего включения; пользоваться веником, мокрой тряпкой. В первом случае металл дробится на мелкие частицы, во втором – ртуть размазывается по поверхности, что делает очистку изделия практически невозможной; использовать щетку для чистки ковра. Эффект аналогичен использованию веника; устраивать в помещении сквозняки, поскольку они разгоняют испарения ртути по другим комнатам. Нельзя наступать на поверхность загрязненного ковра в обуви или босиком. Риск распространения меркурия по всему дому или квартире увеличивается, а в последнем случае возрастает риск отравления и механических травм стеклом от разбитого термометра.
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Чем можно собрать ртуть от разбитого термометра?Попытки самостоятельного сбора жидкого металла неэффективны. Кроме того, присутствует высокий риск получения отравления. Поэтому специалисты категорически не рекомендуют действовать самостоятельно. Непрофессиональные ошибочные меры лишь усугубляют проблему. Гораздо правильнее – обратиться в профессиональную фирму, сотрудники которой помогут с утилизацией ртутных отходов и нейтрализацией опасного металла. Работники специализированных фирм практикуют механическую и химическую демеркуризацию. Первая оптимальна для уборки видимой ртути, вторая – при удалении мелких частиц металла и нейтрализации испарений.
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Можно ли использовать пылесос для сбора ртути?Пользоваться пылесосом при уборке ртути ни в коем случае нельзя. Капли металла превращаются внутри прибора в мельчайшие пылевидные фракции. Ртутная пыль разогревается от двигателя пылесоса и распыляется по всему помещению. Фильтры пылесоса не могут удержать ее. Кроме того, сам пылесос становится постоянным источником токсичных испарений. Если включить загрязненный прибор. В комнату выбрасывается воздух, зараженный парами меркурия. Опасность хронической интоксикации и связанных с ней заболеваний увеличивается многократно. Если пылесос был использован для уборки ртути в комнате, то, скорее всего, его придется утилизировать. Еще одна распространенная ошибка – пытаться очистить пылесос самостоятельно. Делать это ни в коем случае нельзя. Если очистка и возможна, то только силами профессионалов.
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Как собрать меркурий от градусника, попавший в унитаз?Для сбора металла из воды удобно пользоваться шприцем без иглы или резиновой «грушей». Руки следует защитить медицинскими перчатками, ноги – бахилами. Обязательно нужно перекрыть кран, через который вода поступает в сливной бачок. Смывать ртуть в канализацию нельзя, поскольку испаряющийся металл провоцирует загрязнение почвы и воды. Помимо шприца и клизмы, удобно пользоваться губкой, смоченной в мыльном растворе. Ею удобно собирать самые мелкие частички металла. Не следует использовать ершик, поскольку он разбивает шарики ртути на более мелкие и способствует усилению интенсивности испарения. После того, как видимые частицы собраны полностью, нужно обработать унитаз раствором мыла и соды (на 1 литр воды – 40 и 50 граммов соответственно). Подойдет и высококонцентрированный раствор перманганата калия. Собранные ртутные отходя следует поместить в плотно закрывающуюся емкость с холодной водой или крепким раствором марганцовки. Чтобы качественно и оперативно собрать меркурий, нужно как можно скорее обратиться в специализированную службу, оказывающую соответствующие услуги.
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Разбит термометр: куда позвонить?Если ртутьсодержащий прибор разбился и произошла утечка металла, нужно вызвать специалистов фирмы, оказывающей услуги по сбору меркурия. Соответствующая служба поможет как с нейтрализацией опасного вещества. Так и с утилизацией поврежденного прибора. Помимо частной компании, можно позвонить в службу МЧС или санстанцию. Если вы собрали ртуть самостоятельно в герметически закрывающуюся банку, нужно отдать ее специалистам для утилизации. До приезда специалистов емкость помещают в недоступное для детей место, прохладное и затемненное, чтобы минимизировать интенсивность испарения вещества. Выбрасывать ядовитые отходы или утилизировать каким-либо иным способом не следует, поскольку создается реальная угроза заражения окружающей среды. Сотрудники компании, оказывающие услуги демеркуризации, выполнят также контрольный замер концентрации ртутных паров.
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В каких населенных пунктах Ленинградской Области Служба Демеркуризации Ртути оказывает услуги демеркуризации?Служба Демеркуризации Ртути оказывает услуги демеркуризации на всей территории Ленинградской Области. Включая следующий список населенных пунктов: Аврово, Агалатово, Алексеевка, Алексино, Алеховщина, Андреево, Андреевщина, Андрианово, Андронниково, Анисимово, Аннино, Апраксин Бор, Бабино, Батово, Бегуницы, Белогорка, Белое, Бережки, Березовик, Беседа, Бокситогорск, Большая Вруда, Большая Ижора, Большая Пустомержа, Большие Коковичи, Большие Колпаны, Большие Сабицы, Большие Шатновичи, Большое Жабино, Большое Куземкино, Большое Ондорово, Большое Поле, Большой Двор, Борисова Грива, Боровое, Бугры, Будогощь, Ваганово, Важины, Васкелово, Васьково, Веймарн, Великий Двор, Верево, Вещево, Виллози, Винницы, Вистино, Владимировка, Воейково, Вознесенье, Возрождение, Войсковицы, Войскорово, Володарское, Волосово, Волочаевка, Волошово, Волхов, Вруда, Всеволожск, Выборг, Вырица, Выскатка, Высоцк, Гаврилово, Ганьково, Гарболово, Гвардейское, Гимрека, Гладкое, Глажево, Глебычево, Глобицы, Голубково, Гончарово, Горбунки, Горка, Городец, Городище, Городок, Горьковское, Гостилицы, Гостинополье, Гремячево, Григино, Громово, Дивенская, Доможирово, Дружная Горка, Дубровка, Дятлово, Елизаветино, Ермилово, Ефимовский, Ефремково, Жемчужина, Живой Ручей, Житково, Журавлево, Забелино, Заборье, Заголодно, Загривье, Загубье, Зайцево, Заклинье, Запорожское, Заручье, Захонье, Зеленец, Зеленый Холм, Зимитицы, Ивангород, Ивановское, Игнатовское, Извара, Ильжо, Ильичево, Имоченицы, Исаково, Иссад, Казыченская, Калитино, Каменногорск, Камышевка, Кармановская, Карташевская, Касколовка, Керстово, Кикерино, Кингисепп, Кингисеппский, Кипень, Кипрушино, Кирилловское, Кириши, Кировск, Кирпичное, Кирьямо, Кисельня, Климово, Клопицы, Кобона, Кобралово, Кобринское, Коваши, Колбеки, Коли, Колтуши, Колчаново, Коммунар, Коммунары, Комсомолец, Кондратьево, Копорье, Корбеничи, Коркино, Коробицыно, Коськово, Котельский, Котлы, Кошкино, Краколье, Красава, Красная Долина, Красноармейское, Красноозерное, Красносельское, Красные Горы, Красный Вал, Красный Маяк, Красный Сокол, Кривко, Кузнечное, Кузра, Кузьмоловский, Куйвози, Кукуй, Курба, Курковицы, Куровицы, Кусино, Лаврово, Лаголово, Ладожское Озеро, Лампово, Ларионово, Ларьян, Лебяжье, Ленинское, Лесколово, Лесной, Лесобиржа, Лесогорский, Лесозавод, Липная Горка, Лисино-Корпус, Логи, Лодейное Поле, Ложголово, Ломоносов, Лопухинка, Лосево, Луга, Лукаши, Лукинская, Любань, Малое Карлино, Манихино, Матокса, Мга, Межозерный, Мелегежская Горка, Мельниково, Мехбаза, Миницкая, Михалево, Мичуринское, Мозолево, Молодцово, Молосковицы, Монастырек, Мотохово, Мошковые Поляны, Мурино, Мшинская, Наволок, Надкопанье, Надпорожье, Назия, Нежново, Нижние Осельки, Низино, Низовская, Николаевское, Николаевщина, Никольский, Новая, Новая Ладога, Новинка, Ново-Девяткино, Новолисино, Новый Свет, Нурма, Овсище, Овцино, Озерево, Озерное, Окулово, Оломна, Ольеши, Ополье, Оредеж, Оржицы, Островно, Осьмино, Отрадное, Павлово, Паша, Пашозеро, Пелдуши, Пельгора, Пельгорторф, Пеники, Первомайское, Перечицы, Перово, Пески, Песочное, Петровское, Пехенец, Печково, Пирозеро, Плодовое, Плоское, Победа, Подборовье, Подвязье, Поддубье, Подпорожье, Поляны, Померанье, Попкова Гора, Поречье, Потанино, Поток, Починок, Прибытково, Приветнинское, Приладожский, Приморск, Приозерск, Пруды, Пудомяги, Пудость, Путилово, Пушное, Пчева, Пчевжа, Пяхта, Рабитицы, Радогощь, Радофинниково, Разбегаево, Раздолье, Разметелево, Раковно, Рапполово, Рассвет, Ратница, Рахья, Ребовичи, Рель, Реполка, Ретюнь, Решетниково, Рождествено, Романовка, Романовка, Ромашки, Ропша, Рощино, Русско-Высоцкое, Рыбежно, Рябово, Сабск, Санкт-Петербург, Саперное, Сарка, Сарожа, Светогорск, Свирица, Свирьстрой, Свободное, Севостьяново, Сегла, Селезнево, Селиваново, Сельхозтехника, Сельцо, Семиозерье, Семрино, Серебрянка, Сертолово, Сиверский, Сидорово, Синявино, Скреблово, Сланцы, Слудицы, Соболевщина, Советский, Совхозный, Соколинское, Сологубовка, Сомино, Сорзуй, Сосново, Сосновый Бор, Спирово, Спутник, Среднее Село, Старая Ладога, Старая Малукса, Старая Слобода, Старополье, Старосиверская, Стеклянный, Суйда, Сумино, Сусанино, Суходолье, Сухое, Сяськелево, Сясьстрой, Тайцы, Тарасово, Тельман, Тервеничи, Терволово, Терпилицы, Тесово, Тихвин, Тихорицы, Токарево, Токари, Токсово, Толмачево, Торковичи, Торосово, Торошковичи, Тосно, Труфаново, Тургошь, Тушемля, Ульяновка, Усадище, Усть-Луга, Утишье, Ушаки, Ущевицы, Фалилеево, Федоровское, Форносово, Фосфорит, Хаппо-Ое, Хвалово, Хотнежа, Цвелодубово, Цвылево, Часовенское, Чаща, Чемихино, Черкасово, Черная Речка, Черновское, Чолово, Шалово, Шамокша, Шапки, Шапша, Шархиничи, Шеменичи, Шепелево, Шлиссельбург, Шпаньково, Шум, Щеглово-Совхоз, Щугозеро, Юкки, Яблоницы, Яльгелево, Ям-Тесово, Янега, Яровщина, Ярославичи.
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Замер паров ртути в каких городах можно заказать?Измерение концентрации паров ртути и обнаружение ртути можно заказать во всех населенных пунктах: Аврово, Агалатово, Алексеевка, Алексино, Алеховщина, Андреево, Андреевщина, Андрианово, Андронниково, Анисимово, Аннино, Апраксин Бор, Бабино, Батово, Бегуницы, Белогорка, Белое, Бережки, Березовик, Беседа, Бокситогорск, Большая Вруда, Большая Ижора, Большая Пустомержа, Большие Коковичи, Большие Колпаны, Большие Сабицы, Большие Шатновичи, Большое Жабино, Большое Куземкино, Большое Ондорово, Большое Поле, Большой Двор, Борисова Грива, Боровое, Бугры, Будогощь, Ваганово, Важины, Васкелово, Васьково, Веймарн, Великий Двор, Верево, Вещево, Виллози, Винницы, Вистино, Владимировка, Воейково, Вознесенье, Возрождение, Войсковицы, Войскорово, Володарское, Волосово, Волочаевка, Волошово, Волхов, Вруда, Всеволожск, Выборг, Вырица, Выскатка, Высоцк, Гаврилово, Ганьково, Гарболово, Гвардейское, Гимрека, Гладкое, Глажево, Глебычево, Глобицы, Голубково, Гончарово, Горбунки, Горка, Городец, Городище, Городок, Горьковское, Гостилицы, Гостинополье, Гремячево, Григино, Громово, Дивенская, Доможирово, Дружная Горка, Дубровка, Дятлово, Елизаветино, Ермилово, Ефимовский, Ефремково, Жемчужина, Живой Ручей, Житково, Журавлево, Забелино, Заборье, Заголодно, Загривье, Загубье, Зайцево, Заклинье, Запорожское, Заручье, Захонье, Зеленец, Зеленый Холм, Зимитицы, Ивангород, Ивановское, Игнатовское, Извара, Ильжо, Ильичево, Имоченицы, Исаково, Иссад, Казыченская, Калитино, Каменногорск, Камышевка, Кармановская, Карташевская, Касколовка, Керстово, Кикерино, Кингисепп, Кингисеппский, Кипень, Кипрушино, Кирилловское, Кириши, Кировск, Кирпичное, Кирьямо, Кисельня, Климово, Клопицы, Кобона, Кобралово, Кобринское, Коваши, Колбеки, Коли, Колтуши, Колчаново, Коммунар, Коммунары, Комсомолец, Кондратьево, Копорье, Корбеничи, Коркино, Коробицыно, Коськово, Котельский, Котлы, Кошкино, Краколье, Красава, Красная Долина, Красноармейское, Красноозерное, Красносельское, Красные Горы, Красный Вал, Красный Маяк, Красный Сокол, Кривко, Кузнечное, Кузра, Кузьмоловский, Куйвози, Кукуй, Курба, Курковицы, Куровицы, Кусино, Лаврово, Лаголово, Ладожское Озеро, Лампово, Ларионово, Ларьян, Лебяжье, Ленинское, Лесколово, Лесной, Лесобиржа, Лесогорский, Лесозавод, Липная Горка, Лисино-Корпус, Логи, Лодейное Поле, Ложголово, Ломоносов, Лопухинка, Лосево, Луга, Лукаши, Лукинская, Любань, Малое Карлино, Манихино, Матокса, Мга, Межозерный, Мелегежская Горка, Мельниково, Мехбаза, Миницкая, Михалево, Мичуринское, Мозолево, Молодцово, Молосковицы, Монастырек, Мотохово, Мошковые Поляны, Мурино, Мшинская, Наволок, Надкопанье, Надпорожье, Назия, Нежново, Нижние Осельки, Низино, Низовская, Николаевское, Николаевщина, Никольский, Новая, Новая Ладога, Новинка, Ново-Девяткино, Новолисино, Новый Свет, Нурма, Овсище, Овцино, Озерево, Озерное, Окулово, Оломна, Ольеши, Ополье, Оредеж, Оржицы, Островно, Осьмино, Отрадное, Павлово, Паша, Пашозеро, Пелдуши, Пельгора, Пельгорторф, Пеники, Первомайское, Перечицы, Перово, Пески, Песочное, Петровское, Пехенец, Печково, Пирозеро, Плодовое, Плоское, Победа, Подборовье, Подвязье, Поддубье, Подпорожье, Поляны, Померанье, Попкова Гора, Поречье, Потанино, Поток, Починок, Прибытково, Приветнинское, Приладожский, Приморск, Приозерск, Пруды, Пудомяги, Пудость, Путилово, Пушное, Пчева, Пчевжа, Пяхта, Рабитицы, Радогощь, Радофинниково, Разбегаево, Раздолье, Разметелево, Раковно, Рапполово, Рассвет, Ратница, Рахья, Ребовичи, Рель, Реполка, Ретюнь, Решетниково, Рождествено, Романовка, Романовка, Ромашки, Ропша, Рощино, Русско-Высоцкое, Рыбежно, Рябово, Сабск, Санкт-Петербург, Саперное, Сарка, Сарожа, Светогорск, Свирица, Свирьстрой, Свободное, Севостьяново, Сегла, Селезнево, Селиваново, Сельхозтехника, Сельцо, Семиозерье, Семрино, Серебрянка, Сертолово, Сиверский, Сидорово, Синявино, Скреблово, Сланцы, Слудицы, Соболевщина, Советский, Совхозный, Соколинское, Сологубовка, Сомино, Сорзуй, Сосново, Сосновый Бор, Спирово, Спутник, Среднее Село, Старая Ладога, Старая Малукса, Старая Слобода, Старополье, Старосиверская, Стеклянный, Суйда, Сумино, Сусанино, Суходолье, Сухое, Сяськелево, Сясьстрой, Тайцы, Тарасово, Тельман, Тервеничи, Терволово, Терпилицы, Тесово, Тихвин, Тихорицы, Токарево, Токари, Токсово, Толмачево, Торковичи, Торосово, Торошковичи, Тосно, Труфаново, Тургошь, Тушемля, Ульяновка, Усадище, Усть-Луга, Утишье, Ушаки, Ущевицы, Фалилеево, Федоровское, Форносово, Фосфорит, Хаппо-Ое, Хвалово, Хотнежа, Цвелодубово, Цвылево, Часовенское, Чаща, Чемихино, Черкасово, Черная Речка, Черновское, Чолово, Шалово, Шамокша, Шапки, Шапша, Шархиничи, Шеменичи, Шепелево, Шлиссельбург, Шпаньково, Шум, Щеглово-Совхоз, Щугозеро, Юкки, Яблоницы, Яльгелево, Ям-Тесово, Янега, Яровщина, Ярославичи.
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Куда можно вызвать убрать ртуть от градусника?Вызвать убрать ртуть от градусника можно по всей территории Лен. Области: Аврово, Агалатово, Алексеевка, Алексино, Алеховщина, Андреево, Андреевщина, Андрианово, Андронниково, Анисимово, Аннино, Апраксин Бор, Бабино, Батово, Бегуницы, Белогорка, Белое, Бережки, Березовик, Беседа, Бокситогорск, Большая Вруда, Большая Ижора, Большая Пустомержа, Большие Коковичи, Большие Колпаны, Большие Сабицы, Большие Шатновичи, Большое Жабино, Большое Куземкино, Большое Ондорово, Большое Поле, Большой Двор, Борисова Грива, Боровое, Бугры, Будогощь, Ваганово, Важины, Васкелово, Васьково, Веймарн, Великий Двор, Верево, Вещево, Виллози, Винницы, Вистино, Владимировка, Воейково, Вознесенье, Возрождение, Войсковицы, Войскорово, Володарское, Волосово, Волочаевка, Волошово, Волхов, Вруда, Всеволожск, Выборг, Вырица, Выскатка, Высоцк, Гаврилово, Ганьково, Гарболово, Гвардейское, Гимрека, Гладкое, Глажево, Глебычево, Глобицы, Голубково, Гончарово, Горбунки, Горка, Городец, Городище, Городок, Горьковское, Гостилицы, Гостинополье, Гремячево, Григино, Громово, Дивенская, Доможирово, Дружная Горка, Дубровка, Дятлово, Елизаветино, Ермилово, Ефимовский, Ефремково, Жемчужина, Живой Ручей, Житково, Журавлево, Забелино, Заборье, Заголодно, Загривье, Загубье, Зайцево, Заклинье, Запорожское, Заручье, Захонье, Зеленец, Зеленый Холм, Зимитицы, Ивангород, Ивановское, Игнатовское, Извара, Ильжо, Ильичево, Имоченицы, Исаково, Иссад, Казыченская, Калитино, Каменногорск, Камышевка, Кармановская, Карташевская, Касколовка, Керстово, Кикерино, Кингисепп, Кингисеппский, Кипень, Кипрушино, Кирилловское, Кириши, Кировск, Кирпичное, Кирьямо, Кисельня, Климово, Клопицы, Кобона, Кобралово, Кобринское, Коваши, Колбеки, Коли, Колтуши, Колчаново, Коммунар, Коммунары, Комсомолец, Кондратьево, Копорье, Корбеничи, Коркино, Коробицыно, Коськово, Котельский, Котлы, Кошкино, Краколье, Красава, Красная Долина, Красноармейское, Красноозерное, Красносельское, Красные Горы, Красный Вал, Красный Маяк, Красный Сокол, Кривко, Кузнечное, Кузра, Кузьмоловский, Куйвози, Кукуй, Курба, Курковицы, Куровицы, Кусино, Лаврово, Лаголово, Ладожское Озеро, Лампово, Ларионово, Ларьян, Лебяжье, Ленинское, Лесколово, Лесной, Лесобиржа, Лесогорский, Лесозавод, Липная Горка, Лисино-Корпус, Логи, Лодейное Поле, Ложголово, Ломоносов, Лопухинка, Лосево, Луга, Лукаши, Лукинская, Любань, Малое Карлино, Манихино, Матокса, Мга, Межозерный, Мелегежская Горка, Мельниково, Мехбаза, Миницкая, Михалево, Мичуринское, Мозолево, Молодцово, Молосковицы, Монастырек, Мотохово, Мошковые Поляны, Мурино, Мшинская, Наволок, Надкопанье, Надпорожье, Назия, Нежново, Нижние Осельки, Низино, Низовская, Николаевское, Николаевщина, Никольский, Новая, Новая Ладога, Новинка, Ново-Девяткино, Новолисино, Новый Свет, Нурма, Овсище, Овцино, Озерево, Озерное, Окулово, Оломна, Ольеши, Ополье, Оредеж, Оржицы, Островно, Осьмино, Отрадное, Павлово, Паша, Пашозеро, Пелдуши, Пельгора, Пельгорторф, Пеники, Первомайское, Перечицы, Перово, Пески, Песочное, Петровское, Пехенец, Печково, Пирозеро, Плодовое, Плоское, Победа, Подборовье, Подвязье, Поддубье, Подпорожье, Поляны, Померанье, Попкова Гора, Поречье, Потанино, Поток, Починок, Прибытково, Приветнинское, Приладожский, Приморск, Приозерск, Пруды, Пудомяги, Пудость, Путилово, Пушное, Пчева, Пчевжа, Пяхта, Рабитицы, Радогощь, Радофинниково, Разбегаево, Раздолье, Разметелево, Раковно, Рапполово, Рассвет, Ратница, Рахья, Ребовичи, Рель, Реполка, Ретюнь, Решетниково, Рождествено, Романовка, Романовка, Ромашки, Ропша, Рощино, Русско-Высоцкое, Рыбежно, Рябово, Сабск, Санкт-Петербург, Саперное, Сарка, Сарожа, Светогорск, Свирица, Свирьстрой, Свободное, Севостьяново, Сегла, Селезнево, Селиваново, Сельхозтехника, Сельцо, Семиозерье, Семрино, Серебрянка, Сертолово, Сиверский, Сидорово, Синявино, Скреблово, Сланцы, Слудицы, Соболевщина, Советский, Совхозный, Соколинское, Сологубовка, Сомино, Сорзуй, Сосново, Сосновый Бор, Спирово, Спутник, Среднее Село, Старая Ладога, Старая Малукса, Старая Слобода, Старополье, Старосиверская, Стеклянный, Суйда, Сумино, Сусанино, Суходолье, Сухое, Сяськелево, Сясьстрой, Тайцы, Тарасово, Тельман, Тервеничи, Терволово, Терпилицы, Тесово, Тихвин, Тихорицы, Токарево, Токари, Токсово, Толмачево, Торковичи, Торосово, Торошковичи, Тосно, Труфаново, Тургошь, Тушемля, Ульяновка, Усадище, Усть-Луга, Утишье, Ушаки, Ущевицы, Фалилеево, Федоровское, Форносово, Фосфорит, Хаппо-Ое, Хвалово, Хотнежа, Цвелодубово, Цвылево, Часовенское, Чаща, Чемихино, Черкасово, Черная Речка, Черновское, Чолово, Шалово, Шамокша, Шапки, Шапша, Шархиничи, Шеменичи, Шепелево, Шлиссельбург, Шпаньково, Шум, Щеглово-Совхоз, Щугозеро, Юкки, Яблоницы, Яльгелево, Ям-Тесово, Янега, Яровщина, Ярославичи.
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Разбился ртутный градусник, что делать?Ртуть — это высокотоксичный жидкий металл, который “разбивается” на крошечные шарики, поэтому будьте очень осторожны при очистке. Ядовитый пар ртути — это главная угроза для здоровья человека. Насколько опасна ртуть из обычного термометра для здоровья человека, такой вопрос появляется у людей, столкнувшихся с разбитым ртутным термометром. Наряду с важными достоинствами, термометры на основе ртути опасны, […]Читать далее
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