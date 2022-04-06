СЛУЖБА ПО УСТРАНЕНИЮ РТУТИ В СПБ

Услуги демеркуризация ртути могут потребоваться в любое время, потому как это позволяет избежать опасности. Ртуть обладает совершенно особыми физико-химическими свойствами. Но это вещество и его соединения токсичны, устойчивы в окружающей среде и биологически накапливаются в пищевой цепи. Ртуть — это вещество, опасное для здоровья и окружающей среды, даже в очень малых дозах. Особенно для развития нервной системы маленьких детей, в том числе через воздействие их матери во время беременности. Это стойкое вещество: оно имеет неограниченный срок службы, а его различные химические соединения токсичны.

Если это вещество попало в ваше помещение из ртутного градусника, тогда необходимо срочно его удалить. В таком случае, рекомендуется обратиться к профессионалам. Служба демеркуризации ртути удалит опасное вещество из вашего помещения быстро и качественно. Удаление и обезвреживание выполняют опытные специалисты с использованием специальных средств. Следует помнить, что пары ртути очень опасны для здоровья человека, поэтому требуется очистка от ртути в максимально короткие сроки.